Omer Klein & Sebastian Stunitzky presented by XJazz Festival

Der Pianist Omer Klein und der Trompeter Sebastian Studnitzky müssen nicht groß vorgestellt werden: Beide sind preisgekrönte international renommierte Solisten, Bandleader und Komponisten.

Obwohl sie sich seit vielen Jahren kennen und schätzen, spielten sie erst im Sommer 2021 zum ersten mal zusammen, und es war einer dieser magischen Momente, in denen alles passt.

Dieses erste Aufeinandertreffen besiegelte die Geburt dieses faszinierenden Duos. Das Programm besteht aus Kompositionen von Klein und Studnitzky, aber auch aus deren Lieblingssongs von z.B. Thelonious Monk, Stevie Wonder, A.C. Jobim. In der Art wie diese Songs gespielt werden, geht es mehr um das Wie als um das Was. Die Kompositionen sind nur der Startpunkt zu einer Reise bei der jeder Parameter zur Disposition steht, und improvisatorisch umgedeutet werden kann.