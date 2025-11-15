Top-Anwältin Helen Hampinger ist eine Frau in den besten Jahren. Sie ist klug, unabhängig, selbstbewusst, liebenswert und kauzig. Die Zeit ihrer selbstgeschöpften Dramen erklärt sie für beendet, da...

Top-Anwältin Helen Hampinger ist eine Frau in den besten Jahren. Sie ist klug, unabhängig, selbstbewusst, liebenswert und kauzig. Die Zeit ihrer selbstgeschöpften Dramen erklärt sie für beendet, das Jamerantinnen-Dasein hat sie hinter sich gelassen. Der Ehe-Alptraum ist abgehakt, der Ex-Ehemann zum Scheidungskrümel erklärt und die erfolgreiche Tochter ist aus dem Haus.

Endlich hat Helen Zeit, ihr Leben so freizügig und uneingeschränkt zu leben, wie sie will: Übersphärisch glücklich mit einem jüngerem Liebhaber und in guter Beziehung zu ihrer erwachsenen Tochter. Alles ist ganz wunderbar, bis diese ihr eine überraschende Mitteilung macht. Das, was Helen wirklich nie wollte, geschieht: Eine Nachfahrin ist unterwegs – Helen wird Omi!

Und während ihre Freundinnen sich alle voller Hingabe im Großeltern-Wahnsinn auflösen und zu Seifenblasen-blubbernden-Helikopter-Glucken mutieren, herrscht bei Helen Alarmstufe Rot! Sie will sich ihre hart erkämpften Freiheiten nicht wieder nehmen lassen, will ihr Frausein weiterhin uneingeschränkt genießen.

Also: Keine Verstrickungen. Verhandlung geschlossen. Punkt.

Turbulent, pointiert, leichtfüßig und berührend erzählt Susanne Felicitas Wolf die Geschichte einer Frau, deren herrlich durchgeplantes Leben noch einmal komplett umgekrempelt wird.

Susanne Felicitas Wolf, geboren in Mainz, studierte Theaterwissenschaft in Wien, wo sie seither lebt. Sie schreibt seit 1990 Texte/Stücke für’s Theater im Bereich „E“ und „U“.

Ihre Stücke/Libretti/Texte wurden/werden realisiert u. a. von Theater in der Josefstadt, Schauspielhaus Wien, Volkstheater Wien, Tiroler Landestheater Innsbruck, Luisenburg Festspiele Wunsiedel; Wiener Staatsoper, Komische Oper Berlin, Musiktheater an der Wien, Oper Graz, Philharmonie Luxembourg, Musikverein Wien, Philharmonie Duisburg, Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut 2024, Mozartfest Augsburg, Duisburger Symphoniker, Wiener Symphoniker, Johann Strauss 2025 Wien, WienModern.