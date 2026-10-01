Top-Anwältin Helen Hampinger ist eine Frau in den besten Jahren. Sie ist klug, unabhängig, selbstbewusst, liebenswert und kauzig.

Der Ehe-Alptraum ist abgehakt, der Ex-Ehemann zum Scheidungskrümel erklärt und die erfolgreiche Tochter ist aus dem Haus.

Endlich hat Helen Zeit, ihr Leben so freizügig und uneingeschränkt zu leben, wie sie will: Übersphärisch glücklich mit einem jüngerem Liebhaber und in guter Beziehung zu ihrer erwachsenen Tochter. Alles ist ganz wunderbar, bis diese ihr eine überraschende Mitteilung macht: Eine Nachfahrin ist unterwegs – Helen wird Omi! Und während ihre Freundinnen sich alle voller Hingabe im "Großeltern-Wahnsinn" auflösen, herrscht bei Helen Alarmstufe Rot! Sie will sich ihre hart erkämpften Freiheiten nicht wieder nehmen lassen, will ihr Frausein weiterhin uneingeschränkt genießen.

Turbulent, pointiert, leichtfüßig und berührend erzählt Susanne Felicitas Wolf die Geschichte einer Frau, deren herrlich durchgeplantes Leben noch einmal komplett umgekrempelt wird.