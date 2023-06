Omid Gollmer feat. Christian Schüll

Alles Denken wird Musik. Zuerst in Omid Gollmers Texten und Melodien. Spätestens aber in den Köpfen der Zuhörerinnen, wenn der gebürtige Österreicher mit iranischen Wurzeln filigran die Saiten seiner Gitarre zum Klingen bringt. Mit klarer Haltung, aber stets bedacht tänzelt er mit beschwingten Jazz-Grooves und einfühlsam folkigen Melodien zwischen Alltag und Liebe, zwischen Zweifel und Glauben, Zwischen Heimat und Fremde. Christian Schüll versteht es, Akzente auf dem Griffbrett zu setzen, die nachhallen und verleiht den Songs durch sein gefühlvolles Gitarrenspiel und seine markante Stimme zusätzliche Leuchtkraft. An diesem Abend präsentieren die Beiden Songs aus Omid Gollmer’s aktuellem, zweiten Studioalbum „Scratched light“.