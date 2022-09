OMNITAH live

Omnitah ist nicht nur eine mehrfach ausgezeichnete Singer/Songwriterin, sondern hat in der coronabedingten konzertlosen Zeit malend und collagierend ihre Situation als solo-selbstständige Künstlerin ohne Auftritte reflektiert.

Nun holt die Singer/Songwriterin ihre Konzerte nach und feiert ihr 20-jähriges Künstlerjubiläum. Mit den "Best of" Songs ihrer zehn Soloalben, ist Omnitah auf Deutschland Tour und begeistert ihr Publikum mit Herz und Seele...denn wenn Musik eine Seele hat, dann kommt sie hier zum Ausdruck.

Omnitah (Deutscher Singer-Songwriter Preis 2019, Deutscher Singer Preis 2018), malt mit ihren Stücken musikalische Kostbarkeiten auf die akustische Leinwand. Ihre klare, mal rauchige Stimme duelliert sich während eines Konzertes mit ihrer ebenso ausdrucksstarken Klaviervirtuosität, verbunden mit einfühlsamen Texten aus ihrer Feder. So schlüpft die Sängerin mühelos und elegant in sämtliche Rollen derer sie sich in ihren Songs annimmt.