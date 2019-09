Die On Cue! Big Band wurde 2008 von einem eingeschworenen Kreis von Big-Band-Schwarmgeistern aus der Taufe gehoben, die auf eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit in früheren Big Bands, u.a. der Such Over Sky Big Band, zurückblicken.

Die unbändige Spielfreude der Musiker, sich in zahlreichen Musikgenres auszuleben, schlägt sich in einem attraktiven und stilistisch breit gefächerten Programm nieder, das von Swing über Latin und von Funk bis Salsa reicht und einen Bogen über sieben Jahrzehnte spannt.

Im Programm stehen Stücke mancher großer Meister wie z.B. Sammy Nestico, Louis Armstrong und Count Basie, aber auch moderne Arrangements aus der Feder von Blood, Sweat & Tears, Jeff Lorber und Al Jarreau, die immer wieder mit gekonnten Darbietungen der zahlreichen Solisten garniert werden.

Freuen Sie sich auf eine launige und abwechslungsreiche Big-Band-Night mit der ausdrucksstarken Jazz-Sängerin Pauline Ruhe und Überraschungsgästen in den urigen Räumlichkeiten des Weilheimer Kneiple!