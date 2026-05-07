ON STAGE- Sommerkonzert N°5

Das 5. Sommerkonzert steht vor der Tür – und mit ihm ein ganz besonderer Anlass zum Feiern!

Die Gesang- und Musicalschule ON STAGE unter der Leitung von Jessica Eckhoff wird 5 Jahre jung. Seit 5 Jahren bringen unsere Sängerinnen und Sänger die Bühne zum Beben – mit Stimme, Gefühl und jeder Menge Energie. Was einst klein begann, ist zu einer großen Bühne geworden.

5 Jahre Talente, 5 Jahre Emotionen, 5 Jahre ON STAGE!

Freuen Sie sich auf ein Konzert voller musikalischer Highlights, spannender Überraschungen und echter Gänsehautmomente. Ob Musicalklassiker, Popsongs oder gefühlvolle Balladen – das 5. Sommerkonzert verspricht Unterhaltung pur und feiert das, was uns alle verbindet: die Liebe zur Musik. Feiern Sie mit uns!