ON STAGE-Sommerkonzert

Im Juni 2024 begeisterte das Sommerkonzert der ON STAGE Gesang und Musicalschule unter der Leitung von Jessica Eckhoff im ausverkauften Uditorium Musikliebhaber jeden Alters. Umso mehr freuen wir uns, Ihnen im Juli 2025 aufgrund der hohen Nachfrage zwei Konzerttermine anbieten zu dürfen, bei dem über 40 Sängerinnen und Sänger von Klein bis Groß ihr Talent auf der Bühne beweisen. Die für unsere Region einzigartige Vielfalt an Musikgenres, angefangen von Klassik über Pop bis hin zu Musical, wird in Solo-Auftritten, Duetten und Ensembles dargeboten.