Schauspiel in englischer Sprache mit der American Drama Group.

Die Kurzgeschichtensammlung „On the Move: Migration and Cross-Cultural Encounters“ ist seit 2025 in Baden-Württemberg Abiturthema im Fach Englisch. Aus diesem Anlass zeigt die Stadthalle Balingen eine Theateradaption dieser Geschichten als Gastspiel der American Drama Group Europe.

In den acht beeindruckenden Kurzgeschichten lassen uns Menschen unterschiedlicher Herkunftsländer und Generationen an ihren individuellen Erfahrungen beim Suchen und Finden einer neuen Heimat teilhaben. Die Geschichten beschreiben Migration nah und berührend und erzählen von Freude und Schmerz, Hoffnung und Verzweiflung, Isolation und neuen Verbindungen.

Berichtet wird von unterschiedlichen Abschnitten des Migrationsprozesses: vom Ankommen, von den damit verbundenen Erlebnissen und Herausforderungen sowie von interkulturellen Begegnungen, die das Zurechtkommen in der neuen Lebensumgebung erleichtern, aber auch erschweren können. Und es geht um die schwierige Suche der nachfolgenden Generation nach Zugehörigkeit, wenn die eigene Identität sowohl von der Kultur der Eltern als auch vom Einwanderungsland geprägt ist.