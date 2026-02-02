»ON THE MOVE: MIGRATION AND CROSS-CULTURAL ENCOUNTERS« ist eine Kurzgeschichtensammlung, die sich mit den Erfahrungen von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Generationen in Zusammenhang mit Migration, Identität und Ungerechtigkeit beschäftigt.

SEFI ATTAS »GREEN«

Über die Wichtigkeit der Farbe Grün im Bezug auf eine amerikanische GREEN CARD.

ANDREA LEVYS »LOOSE CHANGE«

Die Geschichte konzentriert sich auf die Beziehung zweier Schwestern in der Karibischen Kultur. Es wird die gesellschaftliche Ungleichheit in Großbritannien thematisiert.

CHIMAMANDA NIGOZI ADICHIES »THE THING AROUND YOUR NECK«

Dieses Stück beschreibt die ungleiche Beziehung einer schwarzen Frau aus Nigeria mit einem wohlhabenden Erben aus Amerika.

LUIS ALBERTO URREAS »THE SOUTHSIDE RAZZA IMAGE FEDERATION CORPS OF DISCOVERY«

ist die Geschichte von Shadow und Junior, zweier Jungs mexikanischer Abstammung, die überzeugt sind amerikanische Staatsbürger zu sein. Shadow, der als Kind von seinen Eltern illegal nach Amerika geschmuggelt wurde, wird wieder nach Mexico deportiert.

KIT DE WAALS »EXTERIOR PAINT«

erzählt die Geschichte zwischen Lilian (weiß) und Alfons (schwarz) und deren Leben in Birmingham, England, im Jahr 1965. Alfons muss um sein Leben fürchten, wenn er die Beziehung fortsetzt. Durch einen Besuch von Malcom X wird er inspiriert, Liliam zu seiner Frau zu nehmen.

NEEL MUKHRKEES »THE SOLDIER'S TALE«

erzählt die Geschichte von Salim und seiner Hoffnung auf ein Leben frei von Angst und Unterdrückung. Am Ende sieht er fast keine Unterschiede zwischen seinem Soldatenleben in Eritrea und seinem Dasein in Italien oder England...