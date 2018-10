Marie und Helmut kennen sich schon von Kindesbeinen an. Aber erst als sie auf einer Geburtstagsfeier gemeinsam mit großem Erfolg ein Lied vortragen, kommen sie zusammen – und gründen mit Freunden eine Band. Die „Original Cover Band“ hat im Jahr 2004 sofort einen Riesenhit mit der deutschen Version des 60er Jahre Hits „Paint It Black“ (jetzt „Rot und Schwarz“). Alle Versuche, mit deutschen Versionen internationaler Hits weitere Erfolge zu feiern, scheitern allerdings. Also versuchen sie es auch auf Englisch und mit eigenen Liedern. Aber auch das klappt nicht so wirklich gut. So tingeln Marie und Helmut mit ihrer Band jahrelang durch die schwäbische Provinz. Und heute Abend geben sie ihr Abschiedskonzert …

„On the Road again“ ist die fiktive Geschichte einer Band, die immer vom großen Auftritt in der Stuttgarter Schleyer-Halle träumt, meist aber nur in Autohäusern spielt. Bandmitglieder und andere Zeitzeugen erzählen über Höhen und Tiefen ihrer Karriere, über Hoffnungen und Träume – und spielen noch einmal die alten Songs.

Heiner Kondschak ist Autor, Regisseur, Schauspieler, Musiker und Mitbegründer des Tübinger „Theatersports“. Mit großem Erfolg schrieb und inszenierte er musikalisch-theatralische Biographien u. a. über Rio Reiser („König von Deutschland“), Woody Guthrie, John Lennon und Bob Dylan. Sein „Forever 27“ über den legendären Club der mit nur 27 Jahren verstorbenen Musiker (Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse und Alexandra) läuft seit über 60 Vorstellungen vor ausverkauftem Haus am LTT.

Regie: Heiner Kondschak

Bühne & Kostüm: Sandra Fox