Ein Forschungsinstitut. 28 jugendliche Forscherinnen und Forscher. 3 konkurrierende Gruppen. Der Forschungsgegenstand: Das Internet. Was passiert, wenn du immer und überall SMS tippst?

Werden deine Daumen dann muskulöser? Wenn du nur noch übers Internet Musik hörst, bist du dann musicallysiert? Wie kommunizierst du eigentlich online? Und wie gestaltest du deine tägliche Reise durch die digitale Welt?Beim Kongress on_the_line treten drei Forschungsgruppen mit Musik und Theater gegeneinander an und suchen Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um unseren digitalen Alltag. Die Gruppe mit der kreativsten Präsentation und den spannendsten Forschungsergebnissen gewinnt eine Reise in den Cyberspace. Sei live dabei bei einer Performance, die wie das Internet ständig in Bewegung bleibt, sich weiterentwickelt und keinem Abschluss entgegenstrebt.

Kompositorische Betreuung: Julian SiffertSzenische Realisation: Severin Gmünder