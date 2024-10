ONAIR – Die Abschiedstour

Seit über zehn Jahren begeistert ONAIR das Publikum mit einzigartigem A-cappella-Pop.

Die vier exzellenten Sänger*innen sind ein Garant für großes Entertainment. Sie überzeugen mit ihrem unverwechselbaren, homogenen Ensembleklang, gesanglicher Perfektion und kunstvollen Arrangements. Dafür erhielten sie zahlreiche internationale Preise, darunter als weltbeste A-cappella-Formation mehrfach den Contemporary A Cappella Recording Award CARA. Beim TV-Format „The Voice of Germany“ sowie bei ihren musikalischen Live-Höhenflügen auf allen Erdteilen wurden sie vom Publikum gefeiert.

2024 beendet die Band ihre einzigartige musikalische Karriere mit drei Konzertprogrammen auf einer umfangreichen Abschiedstour. Eingebettet in eine ebenso stimmungsvolle wie beeindruckende Lichtkulisse, loten die Vokal-Artist*innen noch einmal die Grenzen des musikalisch Machbaren aus. In Filderstadt wünscht das Quartett jahresendzeitgemäß mit Advents- und Weihnachtsliedern sowie Christmas-Popsongs aus vielen Ländern und Kontinenten frohe Weihnachten, Merry Christmas, Joyeux Noël, Feliz Navidad oder schlicht: „Joy to the World!“

ONAIR erweckt die Freude auf ein Fest, das die Menschen zusammenbringt und die Kraft hat, Gräben zu überwinden. Das Quartett besingt, wie unterschiedlich das Fest der Feste rund um den Globus zelebriert wird, beleuchtet aber auch die nachdenklichen Aspekte und wird laut, wenn es gilt, Haltung zu beziehen.