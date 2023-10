ONAIR – JOY TO THE WORLD - A Cappella Christmas PREMIERE

Die Acapella-Band ONAIR geht auf Tour mit ihrem Weihnachtsprogramm “JOY TO THE WORLD - A Cappella Christmas” und ist zu Gast in der Südkirche Esslingen.

Ein Weihnachtskonzert soll vor allem eins auslösen: Vorfreude - Freude auf ein Fest, dass in dieser Welt so unterschiedlich zelebriert wird aber allerorts Menschen zusammenbringt. Eine Freude, die die Kraft hat, Gräben zu überwinden und Unterschiedlichkeiten nicht als Abgrenzung, sondern Bereicherung zu sehen.

In einer Welt, in der Harmonie vor allem zwischenmenschlich so wichtig ist wie nie, feiert ONAIR einmal mehr die vielen Facetten der Vorweihnachtszeit, beleuchtet die dunklen, nachdenklichen Aspekte und wird auch laut, wenn es gilt, Haltung zu beziehen. Eingebettet in eine ebenso stimmungsvolle wie beeindruckende Lichtkulisse erschaffen die vier Sänger und Sängerinnen Klangwelten, die mitreißender nicht sein könnten.

Dafür begibt sich ONAIR auf eine musikalische Reise in verschiedene Teile der Welt. Auf dem Programm stehen Advents- und Weihnachtslieder aus dem deutschen Sprachraum, beliebte englischsprachige Christmas-Popsongs sowie weihnachtliche Musik aus anderen Ländern und Kontinenten. Die allumfassende Botschaft: Freude möge die Welt erfüllen!

ONAIR gestaltet die Premiere ihres Weihnachtsprogramms zusammen mit den „Rhytmicals“! Der junge Chor des Gesangsvereins Neckarlust besteht aus über 120 Sängerinnen und Sängern und steht für emotionalen, begeisternden Chorgesang. Ihr vielseitiges Repertoire besteht aus Charthits und Klassikern der Pop- und Rockgeschichte. Geleitet wird der Chor von der wunderbaren und visionären Chorleiterin Ellen Strauss-Wallisch. Die „Rhythmicals“ werden den Abend mit Ausschnitten aus ihrem Konzertprogramm eröffnen. In JOY TO THE WORLD eingebaut werden zudem drei Lieder, die ONAIR und die „Rhythmicals“ gemeinsam auf die Bühne bringen werden!

Freuen Sie sich auf einen emotional dichten und mitreißenden Abend, auf ein A Cappella Konzert mit vier Stimmen, die die Seele berühren.