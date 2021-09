ONAIR - A-Cappella-PopArt

Die Erfolgsstory von ONAIR dürfte im A-cappella-Bereich einmalig sein:

Innerhalb kürzester Zeit räumte das Ensemble alle wichtigen Preise der Vokalszene ab, begeisterte Zuhörer in Finnland, Spanien, Taiwan sowie in den USA und sang sich in die Weltspitze der Vokalkünstler. Zuletzt gewannen sie im Mai 2019 unter 195 Gruppen aus 26 Ländern den "A Cappella Grand Prix 2019" beim weltweit größten A-cappella-Festival in Moskau.

Mit ihrem neuen Programm IDENTITY gehen die fünf Sängerinnen und Sänger auf musikalische Spurensuche und präsentieren Songs, die sie geprägt, bewegt und inspiriert haben. Diese autobiografische Zeitreise zu den Meilensteinen ihrer ganz persönlichen Musikgeschichte zieht sich wie ein roter Faden durch das Programm, wobei die Perspektive immer wieder auch auf größere Kontexte wechselt: Elementare Fragen des Lebens und die Suche nach Glück, Leidenschaft und Träumen fügen sich ins Repertoire.

ONAIR-typisch in ein opulentes Soundgewand gepackt und mit weiten Spannungsbögen inszeniert, wird IDENTITY zur Pop-Show der Superlative: innovativ, dramatisch, sensationell. Und das alles a cappella.

Der Pop- und Gospelchor Bernhausen eröffnet als Local Support das Konzer