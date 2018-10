ONDT BLOD aus dem Norden Norwegens, vereinen sämtliche Metal-Spielarten, setzen anstatt auf Hard Rock aber vielmehr auf Pogo. Das entfacht besonders live seine ganz besondere Würze – seid dabei!

Schwere Hardcore-Grooves treffen auf rasende, teils am Black Metal geschulte Gitarren-Riffs. Im Gegensatz stehen melodiöse Punk-Passagen und Refrains, die nicht mehr aus dem Kopf wollen – selbst, wenn man nicht versteht, was Sänger Aslak Heika Hætta Bjørn da ei-gentlich auf Norwegisch singt.

Diese Verbindung bringt das Quintett auf die Bühne, wenn Bjørn im traditionellen Gewand über die Bühne und durch das Publikum fegt, während sich die Musiker an ihren Instrumenten austoben, als gäbe es kein Mor-gen mehr. Vielleicht gibt es das auch nicht, aber immer-hin gehen alle – Fans wie Musiker – in dem Wissen in die Nacht, dass diese Show etwas ganz Besonderes war.