Die weltweite Aktion „One Billion Rising“ (eine Milliarde erhebt sich) setzt ein kraftvolles Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Erstmals beteiligt sich der Frauenverein Wertheim zusammen mit dem Verein "Frauen helfen Frauen" und der städtischen Gleichstellungsbeauftragten an der Aktion.

Die Initiatorinnen laden ein, zum Lied "Break the Chain" mitzutanzen und damit für Gerechtigkeit, Respekt und ein gewaltfreies Leben einzustehen. Angeleitet wird der Tanz durch die Wertheimer Tanztrainerin Chriz Heldt. Gemeinsam soll sichtbar gemacht werden, dass Gewalt niemals akzeptabel ist.

Der Verein „Frauen helfen Frauen“ setzt sich im Main-Tauber-Kreis seit mehr als 25 Jahren gegen häusliche Gewalt an Frauen und Mädchen ein. Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle informieren im Rahmen der Aktion über ihre Arbeit und stehen für Fragen zur Verfügung.

Jede 3. Frau weltweit war bereits Opfer von Gewalt, wurde geschlagen, zu sexuellem Kontakt gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt. Jede 3. Frau, das sind eine Milliarde Frauen (one Billion), denen Gewalt angetan wird. Die Protestaktion „One Billion Rising“ hat sich seit ihren Anfängen 2012 als Symbol weltweiter Frauensolidarität etabliert. Am 14. März sind Frauen – und auch Männer – wieder dazu aufgerufen, sich zu erheben und gegen Gewalt anzutanzen. Weitere Infos unter www.onebillionrising.de.