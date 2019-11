One By One

Die Tübinger Band OneByOne hat sich in den letzten Jahren einen Namen damit gemacht, vollständige Rockalben in ihrer gesamten Länge und Originaldramaturgie nachzuspielen.

Mit "Ten" von Pearl Jam bringen OneByOne einen echten Albumklassiker auf die Bühne und schicken so ihr Publikum auf eine nostalgische Zeitreise zurück in die aufregende Zeit des wahren Grunge.

Das Album "Ten" gehört zu den großartigsten und erfolgreichsten Alben der Rockgeschichte und beinhaltet Songklassiker wie "Alive", "Even Flow" und "Jeremy". Garniert wird dieses Programm mit mitreißenden Krachern und Balladen aus dem gesamten Pearl-Jam-Repertoire. Why go home?