One day more - ON STAGE Gesang und Musicalschule Göppingen

Die ON STAGE Gesang und Musicalschule Göppingen unter der Leitung von Jessica Eckhoff bringt ein einzigartiges Projekt auf die Bühne:

die Sängerinnen und Sänger der über die Region hinaus bekannten Musicalschule präsentieren sich in Solos und Ensembles gesanglich und tänzerisch und nehmen zum ersten Mal einen stimmgewaltigen Göppinger Projektchor mit ins Boot.

Dies sorgt neben leisen und gefühlvollen Tönen auch für kraftvolle und beeindruckende Chor- und Tanzszenen. Weltberühmte Songs aus „Les Misérables“, die voller emotionaler Höhepunkte sind, inspirierten die über 100 Mitwirkenden, die von Kindern über Jugendliche bis hin zu erfahrenen erwachsenen Sängerinnen und Sängern reichen, zu einer ganz neuen Produktion.

Lassen Sie sich bei der Premiere dieser Bühnenshow in der Stadthalle Donzdorf mitreißen und faszinieren!