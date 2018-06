Die One Family Band besteht aus hier in Heidelberg und der Region lebenden Geflüchteten die in ihrer Heimat in Gambia, Westafrika erfahrene Musiker sind.Fallout Mboge - er schreibt die Songtexte und Melodien selbst und war bereits in Gambia ein bekannter Musiker. Madi Sarr ist der Tänzer der Band und war ebenfalls in Gambia hierbei schon im Fernsehen zu sehen. Madi und Fallou sind seit ihrer Kindheit in Gambia befreundet und sind sich in Deutschland 2016 wieder begegnet.Die Perkussionisten: Buba Jawara and Yankuba Jammeh sind sehr erfahrene Trommler die beide aus Musikerfamilien stammen.Wir freuen uns besonders diese regionalen Künstler im Rahmen der Afrikatage hier vorstellen zu können.