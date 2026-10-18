One Night in Sweden – A Tribute Show to ABBA

Linda Mikulec (Agnetha) und Simone Kerchner (Anni Fried) sorgen für das perfekte ABBA-Feeling.

Linda hat bereits mit Schlager- und Popstars wie Helene Fischer, Unheilig, The Kelly Family, Vicky Leandros, Paul Potts und Robin Gibb zusammengearbeitet und tourte musikalisch auf dem ZDF-Traumschiff.

Simone Kerchner (Anni-Fried) eroberte nach ihrem Musikstudium die Musicalbühnen mit Hauptrollen in Evita, Marlene Dietrich oder Moulin Rouge und ging mit Chris de Burgh auf Tournee.

Florian Brettschneider, der mehrfach nationale und internationale Wettbewerbe als Gitarrist gewonnen hat, übernimmt den Part von Björn. DD Döhrn verkörpert Benny am Piano und die Band wird durch den bekannten „Allround-Drummer“ Thomas Bleser und Andreas Düro (Bass) vervollständigt.

Es werden alle großen Hits von „Waterloo“ bis „Mamma Mia“ zu hören sein z.B. auch The Winner Takes It All, Dancing Queen, Thank You For The Music, Money, Money, Money, Honey, Honey, Super Trouper, Knowing Me Knowing You, Fernando, Voulez-Vous,I Have A Dream, Chiquitita, Voulez-Vous u.v.m.

"One Night in Sweden“ wird zu einem unvergesslichen Konzerterlebnis für alle ABBA-Fans!