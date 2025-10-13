Ausgezeichnet mit dem deutschen Rock & Pop Preis.
Noble Composition steht für eine Formation aus professionellen Live- und Studiomusikern der nationalen und internationalen Musikszene, die zu den erfolgreichsten Bands und Orchestern in Europa zählen. Sie lieben und leben die Musik von ABBA! Genau das ist der Grund, warum sie sich im Jahr 2021 den musikalischen Wunsch erfüllt haben, eine eigene ABBA-Tribute-Show auf die Bühne zu bringen. Ursprünglich unter Noble Composition Orchestra präsentiert die Band seit Mitte 2025 ihre erfolgreiche ABBA TRIBUTE SHOW unter dem neuen Namen „ONE NIGHT IN SWEDEN“ (A TRIBUTE SHOW TO ABBA).
Im Mittelpunkt dieser ABBA-Tribute-Show stehen die Sängerinnen Linda Mikulec (Agnetha) und Simone Kerchner (Anni-Frid). Beide Sängerinnen haben sich einen eigenen Namen in der Musikbranche aufgebaut und standen schon mit vielen bekannten Showgrößen auf der Bühne. Den Part von ABBA-Mitglied Björn Ulvaeus übernimmt bei ONE NIGHT IN SWEDEN Florian Brettschneider, der mehrere Wettbewerbe auf der klassischen Gitarre gewonnen hat. Benny wird von DD Döhrn am Piano übernommen und ist ein fester Bestandteil in sämtlichen Besetzungen von Noble Composition. Ergänzt wird die Band durch Bandleader und Drummer Thomas Bleser, der zu den bekanntesten “Allround-Drummern“ Deutschlands gehört, sowie “Bassprofessor“ Andreas Düro.
Eine mitreißende Bühnenshow mit Stimmen nah am Original, sowie eine einzigartige Bühne, die den entsprechenden Rahmen dazu stellt. Noble Composition garantiert mit ONE NIGHT IN SWEDEN eine ABBA-Tribute Show auf höchstem Niveau! Die Referenzen der beteiligten Musiker sprechen für sich.
Weitere Informationen unter:
www.abba-tribute-noble-composition.com