One Night of Dire Straits - Tribute Show

Die Tribute Show „One Night of Dire Straits“ nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise zu einem Konzert der legendären Dire Straits.

Über 30 Jahre nach deren Auflösung stehen sowohl die größten Hits als auch die Geheimtipps der eingeschworenen Fangemeinde im Mittelpunkt der Show. Gitarrist und Sänger Alex Moll nimmt zusammen mit seiner exquisit besetzten Band von Live- und Studiomusikern den Zuschauer mit auf eine Reise voll faszinierender und handgemachter Musik.