One Night Of Taylor: The Eras Experience Tour

Rein in die Welt von Taylor Swift: Diese Tribute-Show bringt Fans die Vibes der Pop-Ikone so nah wie nie zuvor. Taylor Swift-Fans, macht euch bereit für eine Show, die für Furore sorgen wird! Mit der unglaublichen XENNA als Star der Show, werden Taylors ikonische Songs, ihr unverwechselbarer Stil und ihre magnetische Bühnenpräsenz auf spektakuläre Weise zum Leben erweckt.

Die mitreißende Show entführt das Publikum in eine Welt voller kraftvoller Hymnen, ist aber mehr als nur ein Konzert: Sie ist eine Reise durch Taylors Karriere, bei der XENNA die einzigartige Energie und Bühnenausstrahlung des Superstars perfekt verkörpert. Mit zeitlosen Hits wie „Love Story“, „Blank Space“ und „Shake It Off“ lässt XENNA den Glanz von Taylor Swift auf der Bühne wiederaufleben – mit Kostümwechseln, beeindruckender Choreografie und einer packenden Performance der fantastischen Tanzcrew.

Die Tribute-Show ist für alle Altersgruppen geeignet und somit der perfekte Ausflug für Familien, Freunde und Fans – ob jung oder alt. Egal, ob du ein „die hard“ Swiftie bist, Musikliebhaber, oder passionierte Konzertgänger – dieser Abend wird unvergesslich: die perfekte Mischung aus Pop-Nostalgie und kraftvoller Live-Performance.

Zweifelsohne ein außergewöhnliches Event, in dem Taylor Swifts Musik, Magie und Charisma von der phänomenalen XENNA zum Leben erweckt werden, so nah am Original wie nur möglich.

Gemeinsam holen wir uns das perfekte Taylor-Feeling in die Konzerthallen um zusammen mit zahlreichen Swifties – und solche die es noch werden wollen – die Musik ihres Idols erleben und feiern zu können. Die Freundschaftsbänder können aus dem Schmuckkästchen geholt werden, die 13 auf die Hand gemalt werden und jeder kommt in seinem Taylor Look!