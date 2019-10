Die gefeierte Konzertshow aus London mit den unsterblichen Welthits der “Queen of Rock”

Tina Turner ist eine lebende Legende und mit fast 200 Millionen verkauften Tonträgern und 12 Grammy Awards eine der erfolgreichsten Sängerinnen überhaupt. Pünktlich zu ihrem 80. Geburtstag in diesem Jahr, kommt mit „ONE NIGHT OF TINA – A Tribute to the Music of Tina Turner” eine spektakuläre Hommage an diese Ausnahmekünstlerin auf die Live-Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In insgesamt 25 Städten werden Tina Turners Karriere und ihre größten Hits mit einer brillanten Showinszenierung zum Leben erweckt.

„You love her music, then you will love ONE NIGHT OF TINA”

“ONE NIGHT OF TINA – A Tribute to the Music of Tina Turner” ist eine international gefeierte Konzertshow. Zu Recht, denn die exzellenten Licht- und Toninstallationen und das brillante Ensemble lassen die Superhits Tina Turners zu einem Live-Erlebnis der Extraklasse werden. Aktuell wird in London das neue Ensemble für die große Europatournee gecastet, welche die Show im Herbst 2019 endlich auch nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz bringen wird.

Das Timing könnte nicht besser sein: am 26. November 2019 feiert Tina Turner ihren 80. Geburtstag. Die perfekte Gelegenheit, um das musikalische Lebenswerk dieser Ikone mit „ONE NIGHT OF TINA – A Tribute to the Music of Tina Turner” zu würdigen.

Tina Turner hat während ihrer Karriere mehr Konzert-Tickets verkauft als jeder andere Künstler, denn ihre Songs gehören einfach auf die Live-Bühne. Ob „Simply the best“, „Private Dancer“, „What´s love got to do with it” oder “We don´t need another hero” – Tina Tuners Superhits und ihr von extremen Höhen und Tiefen geprägtes Leben sind ein hollywoodreifes Drehbuch für eine Live-Show der Superlative, an die sich nicht nur Tina Turner-Fans für immer erinnern werden.