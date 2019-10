Tina Turner ist eine lebende Legende und mit fast 200 Millionen verkauften Tonträgern und 12 Grammy Awards eine der erfolgreichsten Sängerinnen überhaupt.

Pünktlich zu ihrem 80. Geburtstag in diesem Jahr, kommt mit ONE NIGHT OF TINA – A Tribute to the music of Tina Turner eine spektakuläre Hommage an diese Ausnahmekünstlerin auf die Live Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In insgesamt 25 Städten werden Tina Turners Karriere und ihre größten Hits mit einer brillanten Showinszenierung zum Leben erweckt.

„You love her music, then you will love ONE NIGHT OF TINA”