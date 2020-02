One Night Stand pres: Guesthouse Berlin

Es ist wieder Zeit für einen "one Night Stand" diesmal mit Patryk Molinari. Patryk wurde Mitte der 80er Jahre in der Nähe von Berlin geboren und begann früh, eine tiefe Beziehung zur Musik aufzubauen. Er hat sich der elektronischen Musik schon immer sehr nahe gefühlt und bis heute nicht den Bezug zur Tanzfläche verloren. Was das heißt, wird er uns am 21.03.20 eindrucksvoll mit seinem Freund und Kupferstecher SQUIM am Mischpult zeigen! Full Support und standig Ovations gibt es, von und mit: LEX BÄR!