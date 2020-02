Wenn du gut hin hörst, dann hörst du überall Musik, sagt unser heutiger Gast Jack. Geladen von Hausherr Lex Bär um mit Ihm und Euch, so "one Night Stand" mäßig, wieder das Tanzbein in der Hafenstrasse zu schwingen! Support gibt es von unserem Freund und Buko-Homie: Taktsucht. Komm, Musik hören...nur heute Nacht!