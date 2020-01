One Night Stand w/Marc Werner

MARC WERNER (Kittball Rec)

CARLO ITALY (Piston Records)

LEX BÄR (Bukowski-live)

Was bleibt von einer Stadt ohne Nachtleben? Wenn Laternen nur noch Asphaltstraßen erleuchten, wirken die dunklen Stunden bloß stumpf - Pailletten ohne Scheinwerfer? Glanzlos. eine Stadt ohne Musik hat etwas Gespenstisches. Glücklicherweise haben wir seit einigen Monaten unsere Party-Reihe; ONE NIGHT STAND von und mit Lex Bär am Start und somit einen Katalysator für das Seelenleben der Stadt! Komm vorbei hab eine schöne leuchtende Nacht zu den Beats von; Marc Werner aus dem Hause Kittball, Mix-Maschine Carlo Italy und the Buko finest Lex Bär.