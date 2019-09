One Piece Stampede (13. Film)

Die Piraten-Expo ist die weltweit größte Ausstellung der Piraten und wird von und für Piraten organisiert. Ruffy und die Strohhutbande erhalten eine Einladung von dem Gastgeber, Buena Festa, dem Meister der Feste. Die Crew erreicht einen Ort voller glamouröser Attraktionen und zahlloser Piraten. Mit in das Geschehen involviert ist Douglas Bullet, der einst Teil der Piratenbande von niemand Geringerem als Gol D. Roger gewesen sein soll. KAZÉ Anime veröffentlicht die Original-TV-Serie, die TV-Specials sowie die Kinofilme zu ONE PIECE auf DVD und Blu-ray. ONE PIECE GOLD lockte in den KAZÉ Anime Nights 2016 und 2017 über 65.000 Besucher in die deutschen und österreichischen Kinos.

Hintergrund:Bereits sechs Wochen nach dem japanischen Kinostart holt KAZÉ Anime den Kinofilm in die heimischen Kinos. In den japanischen Kinos lief STAMPEDE am 9. August an und legte aus dem Stand mit über 350.000 verkauften Kinotickets am ersten Tag und über 1.250.000 Tickets am Startwochenende den erfolgreichsten Kinostart des Jahres in Japan hin. STAMPEDE toppte damit auch den Erfolg des Vorgänger-Films ONE PIECE GOLD aus dem Jahr 2016.

Mit über 3 Millionen verkauften Mangas in Deutschland und 455 Millionen verkauften Mangas weltweit, gehört ONE PIECE von Eiichiro Oda zu den bedeutendsten und erfolgreichsten Manga-Serien, die je international veröffentlicht wurden. 2019 feiert die Anime-Adaption der Strohhut-Piraten ihr 20-jähriges Jubiläum und der Hype scheint größer denn je. Passend dazu erscheint der 13. ONE PIECE-Kinofilm: STAMPEDE.

Am 24. September präsentieren die KAZÉ Anime Nights den lang erwarteten Film in ausgewählten Kinos der Region.

