One Pot Rezepte

Gerichte aus einem Topf schmecken lecker, sparen Nerven und Zeit, und außerdem haben wir am Ende weniger zum Abspülen. Mit unseren leckeren One-Pot-Rezepten braucht man nur wenig Kochgeschirr. In einem Topf oder der Auflaufform garen alle Zutaten und können so ihre Aromen im Zusammenspiel entfalten. Mit geringem Aufwand bereiten wir einen Auflauf im Schnellkochtopf, Füssli mit Speck, Hähnchen-Reis-Topf, Lauchnudeln und Spaghetti mit Möhren zu.

Bitte mitbringen: Geschirrtücher, Schürze, Behälter für restliche Köstlichkeiten, scharfes Messer.

Unsere Kochkurse beinhalten Tipps zur gesunden Ernährung, Informationen zur Verwendung gesunder Lebensmittel und zu einer nährstoffschonenden Verarbeitung von Lebensmitteln. In Kooperation mit der Familienbildungsstätte.