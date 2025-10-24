One of the most spectacular Queen Tribute Shows ONE VISION OF QUEEN feat. Marc Martel

Marc Martel gilt als die stimmliche Reinkarnation von Freddie Mercury und begeistert weltweit als einer der besten Queen-Interpreten. Mit der gefeierten Show "ONE VISION OF QUEEN - feat. Marc Martel" begeisterte er bereits über 250.000 Zuschauer im deutschsprachigen Raum.

2025 geht die Tour mit 32 Konzerten in 8 Ländern in die nächste Runde - erstmals auch in Metropolen wie London, Paris und Prag.

Martel, gebürtiger Kanadier und in Nashville lebend, tourt seit über zehn Jahren mit seinen Queen-Shows und sorgt mit seiner Stimme regelmäßig für Gänsehautmomente.

Selbst Queen-Mitglieder Brian May und Roger Taylor sowie Celine Dion zählen zu seinen Fans. Martel lieh seine Stimme auch dem Oscar-prämierten Film "Bohemian Rhapsody".

Seine Auftritte, u. a. bei der NFL-Halbzeitshow, internationalen TV-Shows und auf YouTube (über 250 Mio. Klicks), machen ihn weltweit bekannt. Trotz stimmlicher Nähe zu Mercury bleibt Martel auf der Bühne er selbst - mit eigener Ausstrahlung, Tiefe und Charisma.

ONE VISION OF QUEEN 2025 verspricht ein noch spektakuläreres Live-Erlebnis mit allen großen Queen-Hits wie "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You" und "Somebody to Love".