Die Tübinger Band OneByOne hat sich in den letzten Jahren einen Namen damit gemacht, vollständige Rockalben in ihrer gesamten Länge und Originaldramaturgie nachzuspielen.

Nach ihren bisherigen Erfolgen mit Faith No More, Pearl Jam und Red Hat Cilli Peppers haben die Album Coverrocker OneByOne dieses Mal gar zwei Alben im Gepäck: Mit Toxicity und Mezmerize von SYSTEM OF THE DOWN kommen dabei auch Liebhaber der härteren Gangart auf ihre Kosten. Mit ihren häufig politischen und gesellschaftskritischen Texten greift SOAD immer wieder die Kriegspolitik der USA an und thematisiert den Völermord an den Armeniern. Ein weiteres Mal wird die Band dabei von Videoartist Johannes Keitel und seiner bombastischen Licht und Videoshow unterstützt.

"Everybody's going to the party, have a real good time!"

Hagen Lefarth (Vocals)

Stephan Gutermann (Guitar)

Walter Schlay (Bass)

Marcel Benk (Drums)