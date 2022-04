OneRepublic ist eine amerikanische Pop-Rock-Band. Bekannt wurde die Band 2006 als ihre Single "Apologize" über 22 Millionen Mal auf der Musikplattform Myspace Musik aufgerufen wurde.

Der Titel erschien unter anderem im Soundtrack des Kinofilms "Keinohrhasen" von Til Schweiger. Es folgten zahrlreiche Tophits wie "Stop and Stare", "All the right Moves" und "Secrets".

Hinweis vom 16.04.2021: Die Veranstaltung wurde vom 02.11.2021 auf den 06.05.2022 verlegt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

