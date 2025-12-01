ONKeL fISCH - Der satirische Jahresrückblick

ONKeL fISCH blickt zurück.

Der satirische Jahresrückblick mit dem Wichtigsten Witzigsten aus 2025

Zum zehnten Mal geht das Satire-Duo ONKeL fISCH mit seiner furiosen Jahresrücksblicksshow auf lange Tour durch die Theater der Republik.

2025 - Wer hat noch nicht, wer will das schon?

Bei den Bundestagswahlen ging erstaunlich viel mit "rechten" Dingen zu, aber das Ampelnachfolge-Kabinett macht nach eigener objektiver Aussage alles besser.

Im Weißen Haus zu Washington regiert die blonde Anti-Barbie. Seine Scheinheiligkeit Donald der Viertel-vor-Zwölfte und sein Milliardärs-Kurschatten machen Politik dem feinen Holzhammer der Diplomatie.

Immerhin soll es irgendwo "Künstliche" Intelligenz geben, aber die braucht scheinbar noch Nachhilfestunden. Und die geben die künstlerischen Intelligenzen von ONKeL fISCH.

Das ganze Jahr prasselt Schlagzeile auf Schlagzeile auf uns ein. Das Nachrichten Dauerfeuer kennt scheinbar keine Pause – ONKeL fISCH helfen beim Durchatmen mit einer gut geölten Humormassage nebst Satire-Wellness. So macht das gemeinsame Zurückblicken einfach Spaß. Ganz nach dem Motto: Aufregen?! Auf Regen folgt Sonnenschein.

ONKeL fISCH präsentieren 365 Tage in 120 atemlosen Minuten: Hier wird nach

Herzenslust gespottet, gelobt, geschimpft, gesungen und getanzt. Action-Kabarett direkt

aus den kreativen Köpfen zweier preisgekrönter und erfahrener „Meister der Kleinkunst“