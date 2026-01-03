ONKeL fISCH "Hoffnung - ein Serviervorschlag" in Tauberbischofsheim

ONKeL fISCH sind die Hoffnungsträger der deutschen Satirelandschaft. Und wo sie hinkommen, bringen sie die Hoffnung mit. Ihr Motto: Verzweifeln kann man immer noch.

Es ist viel zu einfach, auf alles zu schimpfen: Klimawandel, Krieg, Preise, die AfD, Berlin, Donald Trump oder den aktuellen Beitrag Deutschlands für den Eurovision Song Contest.

Im ständigen Beschuss von Schwarzmalern und Weismachern glauben viele Menschen, schon am Abgrund zu stehen. Vielleicht, aber am Abgrund ist die Aussicht auch am besten.

Sicherlich, Heiner Müller hat mal gesagt: Optimismus ist nur ein Mangel an Information. Hinzufügen muss man aber: Pessimismus auch.

ONKeL fISCH sind auf hoffnungsfroher Satiremission durch das ganze Land, um die geistigen Abwehrkräfte zu stärken. Und das ist ganz schön lustig!