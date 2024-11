ONKeL fISCH - ONKeL fISCH blickt zurück

Die satirische Jahresrückblicksshow mit dem Wichtigsten/Witzigsten aus 2024

Im Radio blicken ONKeL fISCH für WDR 2 und SWR 3 alle sieben Tage in ihren hochgelobten Sendungen auf die Woche zurück. Von der Kurzstrecke für’s Radio geht’s am Ende des Jahres zum neunten Mal auf lange Tour durch die Theater der Republik.

Das ganze Jahr prasselt Schlagzeile auf Schlagzeile auf uns ein. Das Nachrichten Dauerfeuer kennt scheinbar keine Pause – ONKeL fISCH helfen beim Durchatmen mit einer gut geölten Humormassage nebst Satire-Wellness. So macht das gemeinsame Zurückblicken einfach Spaß. Ganz nach dem Motto: Aufregen?! Auf

Regen folgt Sonnenschein.

Die Ampel steht monatelang auf der Schuldenbremse, zumindest der Finanzminister, und der Rest streitet darüber, wie viel Waffenlieferungen pro Krankenhausreform mit Mindestlohn können wir uns noch leisten – und im November platzt der Knoten, der Kragen und die Regierung. Gleichzeitig wählen die Amerikaner Donald Trump und Deutschland denkt: Na, soviel Zeitenwende hätte ich jetzt auch nicht gebraucht.

Alle schicken Raketen auf den Mond: Chinesen, Japaner, Elon Musk – und wir sind hier schon froh, wenn die Bahn kommt.

Was ist verrückter? Olympisches Schwimmen in der Seine oder spanische Handballer bei der Fußball-EM. Beim Fußball ist für Markus Söder klar: Der Rasen ist schuld. Warum? Der ist grün.

ONKeL fISCH präsentieren 365 Tage in 100 atemlosen Minuten: Hier wird nach Herzenslust gespottet, gelobt, geschimpft, gesungen und getanzt. Action-Kabarett direkt aus den kreativen Köpfen zweier preisgekrönter und erfahrener „Meister der Kleinkunst“ (Main Echo).

