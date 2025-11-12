In ihren gefeierten Radiosendungen für SWR 3 und WDR 2 blickt ONKeL fISCH Woche für Woche bissig und pointiert aufs Zeitgeschehen. Zum Jahreswechsel verlässt das Duo die Kurzstrecke – und geht mit seinem satirischen Jahresrückblick auf große Tour durch die Theater der Republik und präsentiert – heuer zum zehnten Mal – „das Wichtigste Witzigste aus 2025“.

2025 – Wer hat noch nicht, wer will das schon? Bei den Bundestagswahlen ging erstaunlich viel mit „rechten“ Dingen zu, aber das Ampelnachfolge- Kabinett macht nach eigener objektiver Aussage alles besser. Irgendwo zwischen Sondervermögen und Unvermögen. Möge der neue Papst mit uns sein. Im Weißen Haus zu Washington trumpelt zeitgleich die blonde Anti-Barbie auf der Demokratie herum. Seine Scheinheiligkeit Donald der Viertel-vor-Zwölfte und seine Milliardärs-Kurschatten machen herzhaft Politik mit dem unfeinen Holzhammer der Nicht-so-Diplomatie. Immerhin soll es irgendwo „künstliche“ Intelligenz geben. Die braucht zwar noch keine Aktivrente, aber definitiv Nachhilfestunden. Und die geben die künstlerischen Intelligenzen von ONKeL fISCH.

Das ganze Jahr prasselt Schlagzeile auf Schlagzeile auf uns ein. Das Nachrichten-Dauerfeuer kennt scheinbar keine Pause. – ONKeL fISCH helfen beim Durchatmen mit einer gut geölten Humormassage nebst Satire-Wellness. So macht das gemeinsame Zurückblicken einfach Spaß. Ganz nach dem Motto: Aufregen?! Auf Regen folgt Sonnenschein.

Mit Adrian Engels & Markus Riedinger