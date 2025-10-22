Onleihe für Einsteiger – 100.000 Medien in der Hosentasche

Mit dem eBook-Reader, Tablet oder Handy haben Sie Ihre eige- ne digitale Bibliothek immer dabei -und das rund um die Uhr. Mit Ihrem Mediatheksausweis können Sie über die Onleihe Heilbronn-Franken auf über 100.000 Medien zugreifen.

Neben eBooks gehören auch Zeitschriften, Hörbücher und eLearning- Kurse dazu.

An diesem Abend zeigen wir Ihnen, wie das funktioniert - Von Anmeldung über Navigation, Recherche, Download bis zur Übertragung auf verschiedene Geräte. Bringen Sie dafür auch gerne Ihre eigenen Geräte mit, so dass wir Sie direkt vor Ort beim Einrichten der Technik unterstützen können.

Die „Onleihe“ ist ein Angebot der Öffentlichen Bibliotheken in der Region Heilbronn-Franken.