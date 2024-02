Onleihe für Einsteiger: eBooks Lesen leicht gemacht

Mit Ihrem Mediatheksausweis können Sie über die Onleihe auf über 100.000 digitale Medien zugreifen. An diesem Abend zeigen wir Ihnen, wie das ganz unkompliziert geht.

immer dabei - und das rund um die Uhr. Mit Ihrem Mediatheksausweis können Sie über die Onleihe Heilbronn-Franken auf über 100.000 Medien zugreifen. Neben eBooks gehören auch Zeitschriften, Hörbücher und eLearning-Kurse dazu. Die „Onleihe“ ist ein Angebot der Öffentlichen Bibliotheken in der Region Heilbronn-Franken. An diesem Abend zeigen wir Ihnen, wie es geht: Von Anmeldung über Navigation, Recherche, Download bis zur Übertragung auf verschiedene Geräte. Bringen Sie dafür auch gerne Ihre eigenen Geräte mit, so dass wir Sie direkt vor Ort beim Einrichten der Technik unterstützen können.

Mit Alexandra May und Stefanie Heinz. Eintritt frei! Eine Anmeldung über die vhs oder die Mediathek ist erforderlich. In Kooperation mit der vhs Neckarsulm.