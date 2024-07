Die Onleihe ermöglicht es, in faszinierende Welten abzutauchen. Ob abenteuerliche Romane, spannende Thriller oder inspirierende Sachbücher - die digitale Bibliothek bietet eine große Auswahl und das bequem von jedem Ort aus. Zu diesem Angebot bietet die Stadtbücherei eine Onleihe-Sprechstunde an, in der Interessierte alle Informationen und einen schnellen Überblick über das Angebot erhalten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, auf ein Film-Streaming-Angebot unter www.filmfriend.de zuzugreifen. Auch dieses erläutern wir gerne näher.