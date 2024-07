Wochenmarkt

Zwei Mal die Woche verwandelt sich der Marktplatz in einen Schauplatz für Wochenmarktbeschicker und deren Kunden. Das Angebot bezieht sich hierbei überwiegend auf frisches, saisonales und regionales Obst und Gemüse, auf verschiedene Spezialitäten wie eingelegt Oliven, Öle und Kräuter, ein breites Angebot aus dem Floristikbereich, alles Rund um Wurst und Käse, verschiedenste Backwaren sowie Fisch. Über die Sommermonate steht an den Samstagen ein kostenloser Lastenradlieferservice bereit, der die Einkäufe direkt nach Hause liefert und somit ein entspanntes Einkaufserlebnis in der Innenstadt möglich macht.