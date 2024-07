MUDHONEY (USA)

Auf dem Weg des Grunge zum Mainstream passierte etwas Seltsames: Die beste Band blieb unterbewertet. Aber vielleicht ist das gar nicht so seltsam, da die besten Bands selten die größten ist. Die größten waren Nirvana und Soundgarden – aber die besten, dreckigsten und unverfälschtesten waren Mudhoney. Die unauslöschlichen Spuren, die ihre ersten Alben hinterlassen haben, sind Legende. 60er-Jahre-Garage, Stooges-artige Power, Jimi-Hendrix-Fuzz, Post-Black-Flag-Dampf – all das beeinflusste eine Armee von Bands. 35 Jahre sind Mudhoney jetzt alt und wer glaubt, dass sie eine zahnlose Kopie ihrer selbst sind, liegt so falsch, wie man nur liegen kann. Sänger Mark Arms und Gitarrist Steve Turners übliche Fuzz-Rotzrock-Attacken sind immer noch in raffiniertere Riffs und Arrangements gegossen, sie wissen halt, wie’s geht. Einfach eine saugeile Band. Und wer’s nicht glaubt, soll nur noch mal „Touch Me, I’m Sick“ auflegen.