Online-Angebote der Stadtbibliothek Heilbronn

Das digitale Angebot der Stadtbibliothek umfasst eBooks, Zeitungen und Zeitschriften, Hörbücher, Filme und Musik sowie Lerntutorials. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese Angebote nutzen.

Besonders gehen wir auf die Einrichtung des eBook-Readers ein. Gerne können Sie Ihren eBook-Reader oder Ihr Tablet mitbringen.

Die Teilnahme ist persönlich im Schulungsraum des Seniorenbüros oder wahlweise per Online-Konferenz von zuhause aus möglich.

Anmeldung per Mail an bibliothek@heilbronn.de oder Tel. 07131 56-3136. Falls Sie online teilnehmen möchten, geben Sie dies bitte an und nennen uns Ihre E-Mail-Adresse. Sie erhalten dann einen Zugangslink per Mail.