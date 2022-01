Online: Charlotte von Bonin – Klimagerechtigkeit

Was haben Feminismus und die Klimakrise miteinander zu tun?

An diesem Abend soll dieser Frage nachgegangen werden, Einblicke aus der Klimagerechtigkeitsbewegung gegeben werden und vor allem Mut gemacht werden. Denn diese Themen haben insbesondere dieses gemeinsam: sie fordern dazu auf, gesell- schaftliche Denkweisen und wirtschaftliche Handlungsmuster in Frage zu stellen und stoßen zu einem Bewusstseinswandel an, der bis in die Handlungen reicht. Was sind wichtige Meilensteine auf dem Weg in eine klimagerechte, moderne Gesellschaft? Die Veranstaltung soll inspirieren, Hoffnung geben und der Wind des Wandels soll durch den Raum wehen.