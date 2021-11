Online-Kinderevent: Ho, Ho, Ho - Nikolaus-Bastelzeit

Das Audi Forum Neckarsulm lädt alle Kinder ein, in vorweihnachtlicher Stimmung zusammen zu basteln, zu singen und eine Menge Spaß zu haben - und das online von zu Hause aus.

Schneeflocke, Stern oder Weihnachtsengel – was hängen Kinder am liebsten an den Tannenbaum oder das Küchenfenster? In der Nikolaus-Bastelzeit bemalen und verzieren Kinder verschiedene Weihnachtsmotive ganz nach den eigenen Vorstellungen. Schön machen sich diese selbst gestalteten Anhänger an Fenstern, an geschmückten Weihnachtsbäumen oder auch als Geschenk für die Großeltern.

Eine Bastelexpertin erklärt den Kleinen was zu tun ist und gibt Hilfestellungen.

Die Kinder können sich außerdem auf eine spannende Weihnachtsgeschichte über den bärtigen Nikolaus und auf ein stimmungsvolles Weihnachtslied freuen, welches gemeinsam gesungen wird. Vielleicht schaut sogar der Niklaus vorbei – ganz virtuell versteht sich.

Für das Online-Kinderevent wird ein Computer mit Internetverbindung benötigt. Kurz vor der Veranstaltung erhalten die Kinder ein Nikolauspaket, das die noch unbemalten Weihnachtsanhänger enthält. Farbstifte zum Bemalen müssen bereitgehalten werden und – sofern gewünscht - Kleber, Schere und Glitzer zum Verzieren. Der Kreativität der Kinder sind keine Grenzen gesetzt.

Das Nikolaus-Basteln ist geeignet für Kinder von fünf bis acht Jahren.

Termin und Infos im Überblick:

Montag, 06.12.2021, 15 bis 16 Uhr,

Für Kinder im Alter von 5 bis 8 Jahren,

15 Euro zzgl. Gebühren

Online-Kartenbestellung:https://audiforum.reservix.de/p/reservix/group/372832