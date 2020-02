Online Marketing: Storytelling/Content Marketing

Statt platter Werbebotschaften sind heute Information und Mehrwert gefragt, um Kunden für Produkte und Services zu begeistern. Das Seminar versetzt die Teilnehmenden in die Lage, im eigenen Unternehmen eine Strategie für die Erstellung und die Nutzung von Content im Online Marketing zu entwickeln und nach Maßgabe der jeweiligen Ziele geeigneten Content zu identifizieren. Anhand von Praxisbeispielen und Begleitinformationen lernen die Teilnehmenden, was erfolgreiches Content Marketing ausmacht und wie auch KMU Content professionell in ihrem Online Marketing einsetzen können. Es werden wichtige Erfolgsfaktoren, Techniken zum "Storyfinding" und die Umsetzung in die Praxis besprochen.

Zielgruppe: Selbständige und Beschäftige in KMU, die Online- und Content Marketing betreiben.

Diese Veranstaltung wird gefördert im Rahmen des digital Hub Neckar-Alb und Sigmaringen durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg.