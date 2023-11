Only for LOVERS 2023 Winter Edition in Weinsberg

Im Rahmen einer Kooperation mit dem Musikinitiative Weinsberg e.V. findet am Freitag, den 15. Dezember um 20 Uhr das Only for Lovers Konzert Winter Edition in der Weinsberger Baukelter im Helfensteinkeller statt.

Nach dem ausverkauften Abend im Mai, veranstalten wir eine noch nie da gewesene „Winter Edition“.

Wir veranstalten einen stimmungsvollen Dezember-Abend „für die Liebe“ mit viel Musik, Lyrik und kleiner Bewirtung im besonderen Ambiente des Helfensteinkellers (unterhalb Weinsberg Baukelter) – für frisch|noch|ewig Liebende zum Träumen, Erinnern und sich nah sein. Für Liebes-Paare, für Eltern mit erwachsenen Kindern, für #beste Freunde/innen etc.

Künstler, Musiker und Sänger gestalten einen Abend für die LIEBE. Gefüllt mit Liedern, Geschichten und Poesie über die wichtigste Sache der Welt: zu lieben und geliebt zu werden. Liebesgefühle im Spiegel von Justinus Kerner, Whitney Houston, Eric Clapton, Lady Gaga, Bruno Mars…

Lassen Sie sich überraschen! Pärchenkarten (auf Wunsch mit zusätzlichen Karten) sind ab dem 13.11.2023 beim Friseursalon „Meistersalon I.D. und bei der Musikschule funtastico!, online unter www.only4lovers.de und an der Abendkasse erhältlich. Der Erlös geht an den Förderverein der Grundschule Lichtenstern in Weinsberg Gellmersbach.