Die einzig wahren Kumpels im Game sind zurück: $ONO$ CLIQ bringen ihre liebevoll-auf-die-Fresse-Musik aus Aachen direkt in eure Städte. Vom 18. März bis 2. April 2026 sprengen Radrik Gee und Jonko2x die Grenzen des Rap-Genres – und feiern jeden Abend die vielleicht größte Party des Jahres.

$ONO$ CLIQ – das sind zwei Freunde, zwei Kumpels, die gemeinsam Musik machen: Radrik Gee und Jonko2x. Beruflich Raver, im Herzen HipHop – das ist ihr Antrieb. Was sie verbindet: die Liebe zu ihrer Heimatstadt Aachen und ihre gemeinsame Kindheit an der belgisch-niederländischen Grenze.

$ONO$ CLIQ stehen für Gleichberechtigung, Gemeinschaft, Vielfalt, Haltung gegen Rechts – bodenständig, ehrlich, mitten aus dem Dreiländereck. Ihre Botschaft ist simpel: Das Leben soll Spaß machen. Es ist zu kurz, um sich an Regeln zu halten.

Nach viralen Hits wie "Bauchnabelpiercing" und "Nur ein Wort" feat. Drunken Masters haben die beiden am 6. Juni 2025 ihr Debütalbum "ZWEIMAL ALLES" veröffentlicht und gehen damit nächstes Jahr endlich wieder auf Tour.

Planet Kumpel ist für alle da – nur Nazis kriegen Hausverbot! Tickets für die Tour gibt es ab Dienstag, den 28.10.2025, bei Krasser Stoff und Eventim.