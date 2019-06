OnStage - Konzert im Bahnhof1910

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen sind zahlreiche Musiker zu einem Gesangs-Workshop mit Karolina Trybala zu Gast. Die Teilnehmer laden wieder zu einem ausgedehnten Konzert-Abend in den Bahnhof1910.Begleitet werden sie am Piano von Gastmusiker Peter Hirsch aus Leipzig. Der vielseitige Jazzpianist ist ehemaliges Mitglied der Far East Band und der Evolution Band, die den Reggae- Sänger Gentleman bei seinen internationalen Tourneen und auch bei Studioaufnahmen begleitet, zur Zeit ist er u.a. mit Ella Endlich unterwegs.Nach der Eröffnung durch Karolina Trybala, die immer wieder das Publikum im Bahnhof begeistert, gestalten die Workshop-Teilnehmer einen abwechslungsreichen Abend mit viel akustischer Musik unterschiedlicher Stilrichtungen.